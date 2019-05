Drentse zorginstellingen zoeken samen naar pleegouders

Het Leger des Heils, TIMON, William Schrikker en Yorneo hopen zo meer pleegouders te vinden."Een heleboel mensen ervaren de opvoeding toch wel als heel zwaar", vertelt pleegvader Gerard Niks uit Schoonebeek. Samen met zijn vrouw Sandra heeft hij twee pleegkinderen. "Vooral als je kinderen van buiten krijgt, die in eerste instantie niet je eigen kinderen zijn en vaak met een rugzakje aan informatie komen, wordt het extra zwaar."Zij weten als geen ander wat voor belasting het is om pleegkinderen te hebben, maar ze staan volledig achter hun keuze. "Het is zeker niet niks", legt Sandra uit. "Nee, er komt wel heel wat bij kijken. Het is in principe het gewone gezinsleven, niet anders dan dat je je eigen kinderen opvoedt, alleen komt de biologische kant van de kinderen er ook bij kijken. En dat die band ook onderhouden wordt.""Niet iedereen weet voldoende over pleegzorg om daar überhaubt een goede keuze over te maken", legt Marion Ensing van het Leger des Heils uit. "Ik denk dat, op het moment dat je daar meer ruchtbaarheid aan geeft, daar misschien ook wel meer uit naar voren komt, maar het vergt ook echt wel heel veel van jezelf. Als mens, maar als gezin ook." Ook zij is zich er goed van bewust dat je niet zomaar pleegouder wordt.Juist daarom is samenwerking volgens haar goed. Ensing legt uit dat de vier pleegzorgaanbieders in Drenthe qua doel niet van elkaar verschillen en dat samenwerking daarom heel goed werkt. "We zoeken met z'n allen gezinnen voor kinderen die dat heel hard nodig hebben. Die een veilige en stabiele plek verdienen, waar ze recht op hebben."Een jaar lang wonen de twee pleegkinderen nu bij Gerard en Sandra Niks en ze hebben nog geen moment spijt. "Wij hebben de keuze met ons hart gemaakt. Wij willen kinderen opvangen, we willen ze een veilig thuis bieden", verklaart Sandra.Komende tijd moet blijken of de samenwerking tussen de zorgorganisaties leidt tot meer pleegouders, net als de familie Niks.