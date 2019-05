Drenthe en Groningen willen aandelen stad Groningen in Airport Eelde niet

In een formele brief hebben ze dat de gemeente laten weten. Groningen wil van de aandelen af, omdat ze geen vertrouwen hebben in een gezonde toekomst van de luchthaven.Eerder stemden ze wel in met het toekomstplan van de luchthaven waarin alle aandeelhouders hebben afgesproken dat ze in tien jaar tijd 46 miljoen euro investeren.De provincies Drenthe en Groningen zijn de grootste aandeelhouders. Daarna volgen de stad Groningen, Assen en Tynaarlo."Het besluit is anderhalf jaar geleden al genomen door de raad en we hebben nu besloten de aandelen eerst aan te bieden aan de aandeelhouders. Dat is de formele kant van de zaak, daarna zien we wel verder", zo zei burgemeester Den Oudsten van Groningen eerder.Het is geen verrassing dat de twee provincies de aandelen niet willen. Maar formeel moeten ze dat aan de stad Groningen laten weten. Ook in Assen is meerdere malen over verkoop van aandelen gesproken.Daar waar de stad Groningen haar aandelen in Groningen Airport Eelde nu kwijt wil, houdt Assen ze voorlopig nog even vast. Assen wil wachten totdat de nieuwe Raad van Commissarissen van Groningen Airport Eelde gekeken heeft naar de aandelenstructuur. Mogelijk dat de Schiphol Groep daarin in de toekomst een rol gaat spelen.De nieuwe Raad van Commissarissen bestaat op dit moment nog uit twee personen. Dat zijn Wilma Mansveld en Leendert Klaassen. Samen zijn ze druk bezig met het maken van een plan voor de luchthaven. Groningen Airport Eelde heeft, ondanks investeringen, een moeilijke tijd.De luchtvaartmarkt is wispelturig en constant in beweging. Incidenteel worden wel vluchten van Rotterdam The Haque Airport over genomen, omdat daar geen plaats is. De luchthavens in Nederland zitten vol. Groningen Airport Eelde verwacht dat dit aantal 'uitwijkers' zal toenemen.Voorlopig moet de gemeente Groningen de aandelen gewoon houden. Ze zouden ook een negatieve waarde vertegenwoordigen en de gemeente dus geld kosten in plaats van opleveren.