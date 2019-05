Aandeelhouders Rendo mogen miljoenen verdelen

Uit de jaarcijfers blijkt dat de Meppeler onderneming tien miljoen euro winst heeft gemaakt in 2018. Dat is iets meer dan waarvan was uitgegaan. De aandeelhouders, gemeenten in Zuidwest-Drenthe en Noord-Overijssel, verdelen een groot deel van de winst.2018 is voor Rendo een jaar waarin is afgesproken dat er toegewerkt wordt naar het transporteren van groen gas in plaats van Gronings gas. In 2030 moet dit doel gerealiseerd zijn. Op dit moment is negen procent van het gas al 'groen'.De aandeelhouders hebben dat afgesproken. Vorig jaar maakte minister Wiebes bekend dat er in 2030 gestopt wordt met de winning van aardgas uit het Groninger veld. In dat jaar moet het ook mogelijk zijn om in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel alleen groen gas te transporteren.De komende jaren gaat Rendo investeren in de elektriciteitsnetwerken en uitbreiding en aanleg van nieuwe glasvezelnetwerken. In twaalf gemeenten in Drenthe en Overijssel wordt glasvezel aangelegd in samenwerking met Glasvezel Buitenaf. Daarmee moeten straks zo'n 100.000 aansluitingen gerealiseerd zijn.Een probleem voor Rendo is nog wel de grote hoeveelheid aanvragen voor aansluiting van zonneparken rondom Hoogeveen op het elektriciteitsnetwerk. De aanvragen overstijgen tien keer het elektriciteitsgebruik in deze gemeente.