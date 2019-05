Voedselbank Westerveld moet op zoek naar nieuw onderkomen

Het gaat om een pand van werkvoorziening Reestmond. De voedselbank heeft daar een gratis onderkomen om elke twee weken de pakketten uit te delen."We hebben gehoord dat Reestmond van het pand af wil en dat het bedrijf eind van dit jaar vertrekt", zo vernam coördinator Alien Jalvingh van de voedselbank. "Maar we weten officieel nog niks."Jalvingh heeft namens de voedselbank een brandbrief naar de gemeente Westerveld gestuurd. Want zonder onderkomen kunnen ze niet. Is er wel nagedacht over het feit dat de voedselbank in het pand zit, zo vraagt het bestuur zich af.In de brief staat: 'Wij bedienen een zeer kwetsbare groep en met de verhuizing naar Havelte (in 2015) hebben we de dienstverlening aanzienlijk kunnen verbeteren. Zo hebben we nu eigen koelingen en vriezers, wat mogelijkheden geeft met name bij versproducten'.Volgens Jalvingh wil de voedselbank met de brief het verhuisprobleem onder de aandacht van de gemeente brengen. Mogelijk kan Westerveld helpen. "We zijn nog niet officieel op zoek, omdat we niet officieel weten dat we eruit moeten. Maar als het zo is, dan moeten we op zoek naar een plek centraal in Westerveld."Havelte is toch ver weg. Dieverbrug is volgens Jalvingh een betere plek. "Daar komen ook nog bussen. Ik heb geen idee of er ruimte is."Maar voor het huidige pand wordt geen huur betaald. "We werken ook heel goed samen met Reestmond en krijgen ook alle medewerking." Voor een ander onderkomen zal ook weinig budget zijn.Het bestuur van de voedselbank wil graag in gesprek met de verantwoordelijk wethouder om te zoeken naar een oplossing. "Wie wil onderdak bieden aan een vrijwilligersorganisatie met weinig financiële mogelijkheden, die een ruimte in gebruik heeft waar behalve af en toe producten brengen verder weinig gebeurt. Waar het eenmaal per twee weken tussen 14.00 uur en 18.00 uur heel druk is. Wij hebben deze nog niet gevonden en zijn destijds lang op zoek geweest naar de huidige ruimte", zo staat er in de brief.