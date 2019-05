Hurry-Up strikt Tsjechische rechterhoek Kastner

Kastner komt over van de Tsjechische eredivisionist Dukla Praag. Hij was in april op stage in Zwartemeer. Hurry-Up was snel overtuigd van de fysiek sterke flankspeler.“Hij heeft een zeer hoog afwerkingspercentage. Hier gaan we nog veel plezier aan beleven”, laat de nieuwe trainer/coach Joop Fiege weten. Kastner volgt Bart Mik op. De Groninger stapt over naar competitiegenoot Aalsmeer.De BENE-Leagueploeg uit Zwartemeer hoopt in de lente meer nieuwelingen bekend te maken. Zo zijn de oranjehemden op zoek naar twee nieuwe doelmannen. Gelijktijdig hebben spelers als Kevin Bos, Ruben Fiege, Harm Meijer hun contract bij Hurry-Up verlengd.