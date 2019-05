FC Emmen sluit topseizoen af met tweede zege op FC Groningen

Wie was de man of the match tegen FC Groningen?

Daarmee werd FC Emmen de beste promovendus in het seizoen 2018/2019, Emmen eindigt boven Fortuna Sittard en De Graafschap.Het publiek in Emmen zag een matige eerste helft met slechts één hoogtepunt. Dat hoogtepunt was overigens wel een fraaie goal, van Michael Chacon die tot ieders verrassing en vooral tot die van Groningen-doelman Sergio Padt vanaf zo'n 25 meter raak schoot: 1-0.FC Groningen bakte er in de eerste helft helemaal niets van. De formatie van trainer Danny Buijs probeerde na rust de wedstrijd nog wel te kantelen, maar daar slaagden de gasten niet in. Sterker nog, FC Emmen had FC Groningen op een enorme nederlaag kunnen trakteren maar was genadig. Kansen van Braken, Bannink en Cavlan leverden geen treffer op.De gasten leken toch nog onterecht op 1-1 te komen, maar de goal van Paul Gladon werd afgekeurd wegens hands. Ondanks de nederlaag plaatste FC Groningen zich wel voor de play-offs om europees voetbal. Daarin neemt Groningen het in de 1e ronde op tegen Vitesse.