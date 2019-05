Groot vertrouwen in aanleg glasvezel Borger-Odoorn: 'Over een jaar ligt het er'

Tientallen mensen kwamen gisteravond naar de eerste informatiebijeenkomst, die in 2e Exloërmond werd gehouden. De stichting Breedband Borger-Odoorn heeft in Digitale Stad een nieuwe partner gevonden die het netwerk wil aanleggen. Voordeel voor de inwoners is dat alle bekende providers hun diensten op het netwerk willen aanbieden en dat er per maand 11 euro aan netwerkkosten moet worden betaald.De stichting probeerde eerst via een coöperatie het netwerk te realiseren, maar kwam toen enkele tientallen abonnees te kort. Het huidige aanbod is volgens de stichting veel aantrekkelijker.In de zaal zijn na de bijeenkomst vooral optimistische geluiden te horen. “Ik ben ambassadeur en heb er rotsvast vertrouwen in dat het goed komt. Over een jaar ligt er hier glasvezel”, zegt een vrouw vol overtuiging. Een man zegt er ook in te geloven. “Dit moet wel lukken, ja. Ik zie alleen maar voordelen.”Ook Jordi Duits van Digitale Stad rekent op een goede afloop. “Dat we al voor de eerste bijeenkomst 23 procent hebben gescoord is echt heel bemoedigend, dat hebben we bij andere projecten niet in deze mate gezien.”Volgende week zijn er nog twee informatie-avonden in Drouwenerveen en Odoorn. Inschrijven kan tot en met 25 juni en op 27 juni wordt bekend of het glasvezelnetwerk in Borger-Odoorn inderdaad wordt aangelegd.