Wat vind jij: Ik maak me niet meer druk over corona

En opeens is het c-woord terug in het nieuws: corona. Terug van eigenlijk niet helemaal weg geweest. Maar de meeste mensen leven weer alsof er nooit corona geweest is.

De maatregelen zijn allang geschrapt en afstand houden en mondkapjes dragen is er nagenoeg niet meer bij. Terug naar het 'oude' normaal ging verrassend makkelijk. Inmiddels is het festivalseizoen volop aan de gang en komen grote groepen mensen weer samen.

Hoe sta jij erin? Maak jij je zorgen? Is het tijd voor nieuwe maatregelen of vind je dat we bij het 'oude' normaal moeten blijven en corona zo langzamerhand vergelijkbaar is met griep?