1200 fietsers vragen met Climate Classic aandacht voor klimaatverandering

Ongeveer 1200 wielrenners fietsen vandaag de ClimateClassic. Dat is een fietstocht in estafettevorm van Breda naar Groningen om aandacht te vragen voor de gevolgen én het voorkomen van klimaatverandering.

De route van ongeveer 400 kilometer gaat langs de kustlijn die in Nederland ontstaat als de zeespiegel te ver doorstijgt en die kustlijn mag wat organisatie Cycling 4 Climate betreft nooit werkelijkheid worden. Zonder menselijke maatregelen als dijkaanleg en pompen zou dit de kustlijn in Nederland zijn. De tocht komt ook door Drenthe, want zonder menselijk ingrijpen lag een deel van Zuidwest-Drenthe, met name de omgeving van Meppel, onder water.

'Steentje bijdragen'

De eerste fietsers zijn vanochtend om 5.30 uur vertrokken vanuit Breda. Dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman van Waterschap Drents-Overijsselse Delta is één van de fietsers die vanmiddag in Overijssel opstapt en door de Drentse Zuidwest-hoek fietst. "In totaal fietsen teams van acht waterschappen mee. Wij fietsen met een team van tien mensen", vertelt Schoonman. "In Zwolle nemen we het stokje over en dan fietsen we door naar het Noorden, waar wij het stokje weer doorgeven aan Wetterskip Fryslân."

"Wij vinden als waterschap dat we ons steentje moeten bijdragen aan het vragen van aandacht voor de klimaatverandering, omdat wij elke dag die veranderingen ervaren, in de vorm van weersextremen. Droge, maar juist ook extreem natte tijden in de vorm van plensbuien", vervolgt de Dijkgraaf. "De gevolgen van die plensbuien hebben we vorig jaar in Limburg gezien. De jaren ervoor zagen we juist extreme droogte in de zomer."

Wateroverlast voorkomen

WOD Delta bereidt zich volgens Schoonman voor op de stijging van de zeespiegel op de lange termijn. "Dus zorgen we dat we de dijken op orde hebben en denken we samen met gemeenten en provincies na over hoe we wateroverlast kunnen voorkomen en het water vervolgens langer vast kunnen houden, zodat we ook minder droogteschade hebben."