Rode Kruis haalt tenten weg bij aanmeldcentrum Ter Apel

Het Rode Kruis is begonnen met het afbreken van de tenten bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. De tweehonderd slaapplaatsen zijn volgens de hulporganisatie niet meer nodig nu verspreid over Nederland nieuwe opvangplekken zijn gevonden, meldt de NOS.

De tenten werden begin vorige week opgebouwd. In eerste instantie ging het om tien tenten, maar dat werden er een dag later vijftig. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers had om de tenten gevraagd omdat het aanmeldcentrum de drukte niet aankon.

Geen eten en drinken

Donderdag hekelde het Rode Kruis nog de gang van zaken bij het aanmeldcentrum. Mensen in de tenten kregen er vijftien uur achter elkaar geen eten en drinken, er waren opstootjes en werd volgens een woordvoerder uit de tenten gestolen.

Een dag later kwam het kabinet met een landelijk crisisorganisatieteam om de opvangproblemen aan te pakken. Staatssecretaris Van der Burg (VVD) zei toen dat hij vandaag een plan klaar wil hebben voor een structurele oplossing.

Overleg Veiligheidsberaad over crisisnoodopvang

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad praten vanavond in Utrecht over de crisisopvang van asielzoekers. Onder meer komt aan de orde het crisisplan dat het kabinet vrijdag aankondigde, naast de crisisnoodopvang die de veiligheidsregio's zelf al organiseren. Staatssecretaris Van der Burg schuift aan.

De crisisnoodopvang voor het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel staat al wekenlang op de agenda van het Veiligheidsberaad. Onlangs zeiden de burgemeesters dat het lastig wordt om voor langere tijd telkens locaties voor honderden vluchtelingen te realiseren. Voor het Centraal Orgaan opvang asielzoekers COA is dat vervelend, want als een crisisnoodopvang sluit, komen de asielzoekers die daar verbleven weer terug naar Ter Apel. Het is de bedoeling dat er een tweede aanmeldcentrum elders in Nederland komt.

Opvang Oekraïners