Hoe de TT van Man naar de Mannen van Assen kwam

Waarom op Man, waarom toeristen?

Zoal gezegd was racen op de openbare weg in het Verenigd Koninkrijk niet toegestaan. Daarom werd er uitgeweken naar een plek vlakbij, met geschikte wegen, maar wel een plek die dus géén onderdeel was van het Verenigd Koninkrijk. En dat was het Eiland Man.

Alleen op het Eiland Man bood het parlement, de Tynwald, de mogelijkheid om openbare wegen af te sluiten en af te wijken van de maximumsnelheid. Om toestemming te vergemakkelijken kreeg de wedstrijd de naam "Tourist Trophy" om het toeristische karakter te benadrukken. En de TT was geboren.

Op een gegeven moment kwam overal in Europa de naam TT voor. Dit was een doorn in het oog voor de Britten. Zij claimden de naam TT en niemand anders mocht die titel meer gebruiken, behalve Assen.

Ten eeuwige dage

In een brief schreef de organisatie van de TT van het eiland Man dat Assen 'ten eeuwige dage' de naam TT mag dragen. Helaas zijn in de oorlog de originele brief en de kopie verwoest door een brand. Er werd een herenakkoord gesloten en dat staat nog steeds.

De Asser TT maakt sinds het begin van het wereldkampioenschap in 1949 deel uit van de Grand Prix-serie. Hiermee is het circuit van Drenthe het oudste Grand Prix-circuit.

De Mannen van Assen

In 1922 werd de Motorclub Assen en Omstreken opgericht, die begin 1925 het plan opvatte om een wegwedstrijd te organiseren. Meteen in 1922 waren er al plannen om een Nederlandse wedstrijd in België te organiseren, dit omdat het tot dan toe verboden was wedstrijden op de Nederlandse openbare weg te organiseren.

Met de nieuwe Motor- en Rijwiel­wet van 1924 werd het mogelijk hiervoor een ontheffing aan te vragen. De aanleg van een nieuwe weg tussen Rolde en Borger was voor de Motorclub Assen en Omstreken reden om opnieuw over een wegwedstrijd na te denken.

Op zaterdag 11 juli 1925 verschenen 27 renners aan de start voor de eerste TT over een parcours met een lengte van 28,4 kilometer. Het parcours ging niet over een glad gestreken circuit, maar over klinker- en zandwegen tussen de driehoek Rolde Borger Schoonloo. Uiteindelijk wisten vijf coureurs de finish te halen.