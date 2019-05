Reacties van de kampioenen van het Noorden

FC Emmen sluit topseizoen af met tweede zege op FC Groningen

Nick Bakker, Nick Kuipers, Caner Cavlan, Glenn Bijl en Anco Jansen keken na afloop terug op het duel en op het hele seizoen."Dit is een afscheid in stijl", aldus Caner Cavlan. "Natuurlijk draaide het dit seizoen maar om één ding en dat was handhaving, maar als je het jaar zo kunt afsluiten in deze derby is het natuurlijk fantastisch."Glenn Bijl straalde vanzelfsprekend van oor tot oor. "Winnen van FC Groningen is mooi. Het was een lastige wedstrijd, zeker in het begin, maar uiteindelijk hadden we na rust de score moeten uitbreiden. 3-0 was nog mooier geweest, maar ik klaag niet hoor."Niemand klaagde na het laatste fluitsignaal. Sterker nog, het feest dat zondag al werd ingezet ging negentig minuten lang door gisteravond. Captain Anco Jansen, die het duel tegen Groningen liet schieten vanwege een knieblessure, zat wel een stuk relaxter op de tribune dan zondag. "Dit was genieten. Ik ben zo trots op dit team. FC Groningen, dat hier voor een resultaat kwam om de play-offs te halen, werd toch redelijk weggepoetst."Nick Bakker had het na de wedstrijd drukker dan tijdens het duel tegen zijn oude club. De verdediger moest minstens tweehonderd keer op de foto met de fans, maar deed dat met een brede lach. "Als je veilig bent en toch nog zo'n prestatie neer kunt zetten... Dat is echt knap. Dat tekent ook dit team.""Ik heb altijd vertrouwen gehad in een goede afloop", vervolgt Jansen. "Het klopt gewoon. We hebben een goed team, we kunnen goed voetballen en we hebben een goede spirit. Maar dat is met 38 punten en de 14e plaats ook wel gebleken.""FC Utrecht en Heerenveen thuis, die wedstrijden waren cruciaal dit seizoen", aldus Glenn Bijl. "In die wedstrijden moest het gebeuren en stonden we er." Nick Kuipers is het met Bijl eens. "Maar we hebben het de laatste weken sowieso heel goed gedaan, met dertien punten uit zes wedstrijden. En dat we het zo voor ons publiek kunnen afsluiten is heerlijk."Cavlan, Bakker en Kuipers zijn drie spelers waarmee FC Emmen graag verder wil in het nieuwe seizoen, maar de mannen in kwestie gaan eerst op vakantie en dan pas in gesprek. Kuipers moet bovendien eerst afwachten wat ADO Den Haag met hem van plan is, aangezien hij daar nog onder contract staat. De verwachting is dat van de drie spelers Nick Bakker het meest neigt naar een langer verblijf in Emmen.Anco Jansen liet, tussen de handtekening en vele foto's door, weten dat ook hij alle opties zal afwegen. "Ik voel me hier in ieder geval enorm gewaardeerd en dat doet me best wat. Als de clubleiding me nu ook enorm gaat waarderen, dan zijn we een stuk verder, haha. Nee, het is heel simpel. Ik leg de opties naast elkaar en Emmen is ook zeker een optie."