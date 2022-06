Wat mag er wel en wat mag er niet op het TT Festival?

Glas en blik

In het centrum geldt tijdens het festival ook een glasverbod. Het is voor de horeca verboden op drank te verkopen in glas. Ook mag je geen glas en blik op zak hebben.

Nieuw dit jaar is dat ondernemers zelf de plastic bekers, waarin ze drinken serveren, weer moeten inzamelen. Het is de bedoeling dat het plastic gerecycled wordt, al zijn er twijfels of elke bezoeker zijn of haar drinkbeker netjes bij de kroegen inlevert. "Dat wordt wennen voor heel veel mensen, ook voor ons", zei Koppelpaarden-baas Frank van Urk eerder al tegen RTV Drenthe.

Drink je overdag een kopje koffie op het terras? Dan krijg je dat niet voorgeschoteld in een kartonnen bekertje. De horeca is alleen tussen half acht 's avonds en acht uur 's ochtends verplicht om drinken te schenken in plastic bekertjes.

Verder is het aan te raden om geen gekke dingen te doen: alles wordt gefilmd. Zowel in het centrum als op de campings hangen er beveiligingscamera's.