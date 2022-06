Archeologen brengen bodem bij hunebed D34 in kaart

Het terrein naast hunebed D34 bij Valthe wordt opnieuw geïnspecteerd. Een delegatie van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) start vandaag met een archeologisch onderzoek. Het is een vervolg op het onderzoek dat vorig jaar bij hetzelfde hunebed plaatsvond.

De materialen die nodig zijn voor het onderzoek worden vandaag klaargezet, morgen gaat de eerste schop in de grond. Vier weken lang zijn er acht studenten van de universiteit onder leiding van prof. dr. Daan Raemaekers bij het hunebed aan het werk. Raemaekers; "Het is heel spannend als je op een nieuwe plek gaat opgraven: is de plek verstoord of is het nog intact? Vorig jaar zagen we dat het er goed uitziet, er is weinig verstoring geweest. Dat was de belangrijkste uitkomst van vorig jaar."

Omdat er toen heel weinig gevonden is, naast enkele werktuigen uit verschillende delen van de steentijd, wordt er nu iets dichterbij het hunebed gegraven.

Rituelen

Hunebedden zijn gebouwd in de steentijd, zo'n vijfduizend jaar geleden, en werden gebruikt als grafkamer. Er zijn al veel opgravingen geweest bij verschillende hunebedden in Nederland, maar ook in het buitenland. Raemaekers: "Daaruit blijkt dat vanaf het moment dat een hunebed werd gebouwd, het een plek is geweest voor allerlei rituelen. Niet alleen de mensen die het gebouwd hebben, maar ook de generaties erna, vonden het bijzondere plekken. Zo werden er mensen begraven, niet alleen in het hunebed maar ook ernaast. Er zijn kuilen gevonden met offermaaltijden, er zijn plekken bekend waar een soort platform is gemaakt met stenen. Ook voor de plek die we nu gaan onderzoeken is in principe van alles mogelijk, Maar ik ik kan het niet voorspellen, dat maakt mijn vak zo spannend."

Springlevend

De archeologen gaan langzaam de grond afgraven. "Opgraven is vooral documenteren. Tekeningen en foto's maken. Sommige zaken nemen we mee. Stel dat er in het veld ook zaden bewaard zijn gebleven: dat moet in een laboratorium uitgezocht worden. En mocht er iets zinvols naar boven komen: dan is het even bellen en er komen allemaal specialisten tevoorschijn", aldus Raemaekers.

"Ik ben nieuwsgierig naar hoe mensen in het verleden de plek ervaarden, maar nog steeds geven mensen een eigen invulling eraan. Er is bijvoorbeeld bewijs van mensen die as van hun dierbaren bij een hunebed strooien. Zo blijkt een hunebed van vijfduizend jaar oud nog steeds springlevend."

Voorzichtig