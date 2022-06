Miedema: 'Gelijke beloning voetballers in Oranje erkenning en belangrijk signaal'

De Nederlandse voetbalsters van de nationale ploeg krijgen voortaan dezelfde financiële beloning als de mannen van het Nederlands elftal. De KNVB trekt de premies gelijk. Het gaat dan om het geld dat de internationals krijgen voor onder meer naam- en portretrechten.

De KNVB heeft met de spelersraad van de 'Leeuwinnen' een nieuwe collectieve samenwerkingsovereenkomst gesloten. Die gaat op 1 juli in, vlak voor de start van het EK in Engeland. De KNVB wil niets zeggen over de hoogte van de bedragen en ook geen indicatie geven.

De afgelopen jaren besloten de voetbalbonden van onder meer de Verenigde Staten, Noorwegen, Engeland, Brazilië en recentelijk Spanje de betalingen voor mannen en vrouwen al gelijk te trekken. In de wielerkoers Amstel Gold Race kreeg de winnares bij de vrouwen dit jaar evenveel prijzengeld als de winnaar bij de mannen.

Miedema: 'Dankbaar'

"Ik ben de KNVB heel dankbaar dat we dit voor elkaar gekregen hebben en op deze manier met elkaar een grote stap kunnen zetten naar een gelijkwaardige waardering voor zowel mannen als vrouwen die uitkomen voor Oranje", zegt Vivianne Miedema, de topscorer aller tijden van de Nederlandse voetbalsters uit Hoogeveen. "Het is daarnaast niet alleen een mooie erkenning voor ons als huidige groep, het is ook een belangrijk maatschappelijk signaal en we hopen dat we hierdoor deuren openen voor de toekomstige Oranje-speelsters."

Volgens directeur Jan Dirk van der Zee is dit "een eerste stap". De KNVB hoopt dat ook toernooipremies - die bij EK's en WK's worden vastgesteld door respectievelijk de UEFA en FIFA - en zogeheten mediagelden voor vrouwen fors omhoog gaan. Het gaat dan onder meer om het geld dat binnenkomt via de verkoop van tv-rechten.

'Historische stap'

"We hebben hier met elkaar hard naartoe gewerkt en nu is het een historische stap voor het Nederlandse vrouwenvoetbal", zegt Van der Zee. "De Leeuwinnen zijn niet meer weg te denken uit het landelijke voetballandschap. We willen dat hiermee ook benadrukken." De voetbalsters wonnen in 2017 het EK in eigen land en bereikten twee jaar later de finale van het WK. Vorig jaar deden ze voor het eerst mee aan de Olympische Spelen.