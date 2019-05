'School uit Gasselternijveen zegt schoolreis af door situatie in Ter Apel'

Volgens campingeigenaar Ronald Hut van camping Moekesgat is er onder ouders en leerlingen weerstand tegen de schoolreis. "Die weerstand is er gekomen door de video, waarin een opstootje in lijnbus 73 te zien is", zegt Hut tegen RTV Noord . Op die video uit april is te zien hoe vier asielzoekers twee toezichthouders bedreigen en intimideren.De campingeigenaar is geschrokken van de reacties. Twee jaar geleden was de Drentse school ook nog te gast in Ter Apel. "Dat was super, ze zeiden toen nog dat ze over twee jaar terug zouden komen. Dat dat niet meer gebeurt, doet zeer."Hut maakt zich nooit zorgen over de problemen in het dorp. Tot nu. "Blijkbaar raken de problemen en de imagoschade nu ook de toeristische sector in Ter Apel", citeert RTV Noord."De imagoschade kan zulke grote gevolgen hebben dat de krimp in dit gebied alleen maar toeneemt. Het begint met het werkplezier te ontnemen. Het kan niet zo zijn dat toeristen zich niet veilig voelen."De directeur van de school, Jantinus Esschendal, laat aan RTV Drenthe weten dat vooral de ouders vragen stelden over de schoolreis naar Ter Apel in verband met de aandacht in de media. Zij hielden er geen fijn gevoel aan over. Ook voor kinderen zou een overnachting in Ter Apel niet fijn zijn en daardoor is de schoolleiding gezwicht. Twee jaar geleden gingen zij ook naar Ter Apel en toen was er overigens niets aan de hand. Dit jaar gaat de schoolreis naar camping De Vledders in Schipborg. Esschendal gaat ervan uit dat de school in de toekomst wel weer naar Ter Apel gaat.