Mysterieuze bomenkapper uit Hooghalen dwarsboomt plannen gemeente

Waar in sommige dorpen verzet is tegen bomenkap, is dat langs De Streek, nabij Laaghalerveen en Hooghalen een ander verhaal. Daar heeft een inwoner het heft in eigen hand genomen en tien jonge boompjes van de gemeente vernield. Het dorp is daar verrassend genoeg eigenlijk wel blij mee.

"Zoals ik nu hoor zijn er niet veel mensen rouwig om, de meesten vinden het wel een goede actie," vertelt Reinhard Mulder van Dorpsbelangen Hooghalen. De weg is volgens hem en andere inwoners uit het dorp namelijk erg onveilig. "Het is een drukbereden weg door auto's, landbouwvoertuigen en vrachtwagens. De weg is vrij smal en heeft veel bomen dicht op de weg." Doordat de bomen vlak langs het wegdek staan is uitwijken lastig. "Het zorgt voor gevaarlijke situaties omdat mensen over het algemeen hier hard rijden."

Dodelijke weg

Dat is al een aantal keren goed misgegaan. "We hebben hier regelmatig ongelukken, vertelt Mulder. "Vooral bij de bocht. We noemen dat ook wel 'de hoogte', omdat de weg iets hoger ligt, onderschatten automobilisten en motoren wel eens hoe je de bocht moet insturen."

Dat blijkt ook uit cijfers over de weg. Op de weg zijn tussen 2017 en 2020 negen ongelukken geregistreerd waarvan drie met een dodelijke afloop.

Kap heeft vermoedelijk verband met ongelukken

De gemeente Midden-Drenthe besloot twee dikke bomen in de bocht te kappen. "Die waren te erg beschadigd door de ongelukken", vertelt de woordvoerder van de gemeente. Het dorp reageerde aanvankelijk enthousiast op die beslissing. Mulder: "Ja, we zijn al heel lang bezig om deze weg veiliger te maken en om een aantal bomen langs het traject te verminderen. Dat is ook een roep uit het dorp die we al vele jaren horen. Dus we zijn ook blij dat er afgelopen voorjaar een paar belangrijke bomen gesnoeid zijn."

Maar even later werden voor de twee dikke bomen, tien nieuwe, jongere boompjes geplant. Een anonieme bomenkapper, die ook bij dorpsbelangen niet bekend is, was het daar klaarblijkelijk niet mee eens en knipte ze direct weer af. Mulder vermoedt dat er een verband is met de ongelukken. "Ik denk dat er iemand in het dorp gedacht heeft: dit kan zo niet en dat die eigen rechter is gaan spelen."