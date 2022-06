TT onthaalt zieke kinderen met rondje over circuit: 'Het kon niet mooier'

Op de Sachsenring in Duitsland werden afgelopen weekend de motorraces verreden en normaal gesproken rijden de vrachtwagens van de raceteams daarna zo snel mogelijk naar het volgende circuit, in dit geval dat van Assen. Maar deze keer volgde er eerst een tussenstop in Emmen. En dat had een bepaalde reden.

Stichting Happy Smile uit Emmen wist eerder zo'n vijftig chauffeurs te strikken om nog een speciale passagier mee te nemen. Het gaat om gehandicapte of ernstig zieke kinderen, voor wie een plaatsje was gereserveerd in de cabine van de trucks. Samen met de chauffeurs rijden ze het laatste stuk mee naar Assen en als klapstuk volgt er nog een rondje op het circuit zelf.

Rossi als inspiratiebron

Het initaitief voor de truckrun komt van Yamaha-monteur John Norda uit Klijndijk. Hij benaderde Stichting Happy Smile, die vaker dagjes uit organiseert voor zieke en beperkte kinderen, vaak in combinatie met motor- of autoraces. "Dit is onstaan door Valentino Rossi, die zulk soort dingen altijd organiseerde", vertelt Norda over zijn inspiratiebron. "En het is prachtig om dit te kunnen te doen en misschien wel de allermooiste manier om naar de TT in Assen te gaan."