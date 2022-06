Ouderen raken gewond bij ongeluk met bus Fluitenberg

Bij een ongeluk in Fluitenberg zijn aan het eind van de ochtend meerdere mensen gewond geraakt. Een auto en een touringcar botsten op elkaar. In de bus zaten 45 ouderen. Vijf van hen raakten lichtgewond, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD). Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht: één iemand die in de bus zat én de bestuurster van de auto.