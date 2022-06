Knallen en lichtflitsen moeten roeken in Marsdijk gaan verjagen

Een kolonie overlastgevende roeken in de Asser wijk Marsdijk mag verjaagd worden met knallen en lichtflitsen. De provincie heeft de gemeente Assen hiervoor een tijdelijke ontheffing verleend. Het verjagen is toegestaan tussen juni en oktober.

De roek is een beschermde vogel en mag volgens de Wet natuurbescherming niet bejaagd of verjaagd worden. Maar de roekenkolonie bij kinderboerderij de Beekdalhoeve aan de Andrej Sacharovweg zorgt voor zoveel geschreeuw, dat omwonenden er gezondheidsschade door oplopen. De provincie erkent de overlast en geeft groen licht voor verstoring van de herriemakers.

Pas verjagen na uitvliegen jongen

Volgens gedragsbioloog Diederik van Liere, die door de gemeente als roekendeskundige is ingeschakeld, mag het verjagen van de roekenparen pas gebeuren als de jongen zijn uitgevlogen. Hij verwacht dat dit nog zo'n twee weken duurt. "De jongen van de roeken moeten eerst vliegvlug zijn. Die zijn nu nog niet zover. Maar zodra dat door mij geconstateerd is, mag de kolonie pas echt verstoord worden", aldus Van Liere. "Want de roekenjongen moeten zichzelf wel kunnen redden."

In Marsdijk zijn verspreid over acht locaties 159 roekennesten geteld, waarvan 59 nesten bij de kinderboerderij. Al jaren klagen bewoners steen en been over overlast. Vorig jaar wilde de gemeente al met meerdere maatregelen de roekenoverlast in de woonwijk bestrijden, en had daarvoor een ontheffing van de provincie nodig. Die kwam er uiteindelijk niet, omdat ineens 74 nesten verdwenen waren van de hoofdkolonie.

Paar keer per dag verstoren

Nu de roekenkolonie zich opnieuw stevig op die locatie heeft genesteld, mag er alsnog ingegrepen worden. Drie omwonenden krijgen de taak de roeken te verstoren zodra er overlast is. Ze worden hier eerst nog in getraind. Het verjagen is een paar keer per dag toegestaan. Het gaat om de periodes van zonsopgang tot tien uur 's morgens, en 's avonds vanaf zes uur tot zonsondergang. Elke twee weken wordt het verjagen van de vogels geëvalueerd.

Bedoeling is dat de roekenkolonie, opgeschrikt door de lichtflitsen en knallen, ontmoedigd wordt om de zomereiken rond de kinderboerderij als rust- of overnachtingsplaats te gebruiken. Want zodra de zon opkomt beginnen de vogels te schreeuwen, waar omwonenden grote hinder van hebben. Die worden vooral zomers in alle vroegte wakker geschreeuwd. Sommige bewoners hebben daar ernstige gezondheidsklachten van.