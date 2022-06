Ondernemend Assen lanceert reddingsplan kazerne: 'Assen zonder kazerne is als een Assen zonder TT'

Ondernemend Assen heeft samen met andere belangenorganisaties uit Assen een reddingsplan bij Defensie op tafel gelegd voor behoud van de Johan Willem Frisokazerne. Ze willen er een opleidingsplek van maken voor verduurzaming van monumentale gebouwen, en op die manier de militairen in Assen ook weer goede huisvesting bieden.

Over anderhalve week praat de kamercommissie voor Defensie over de toekomst van de kazerne in de provinciehoofdstad. De staatssecretaris wil Assen als locatie schrappen vanwege forse bezuinigingen op vastgoed. De monumentale kazerne opknappen wordt te duur. Maar Ondernemend Assen ziet de kazerne, wat een rijksmonument is, juist niet als een probleem, maar als een oplossing.

Kazerne als schoolvoorbeeld

"De oplossing is dat we samen hier met overheden, ondernemers en onderwijsveld een verduurzamingsatelier gaan inrichten, waarbij we mensen gaan opleiden voor de verduurzaming van dit soort monumentale gebouwen. De kazerne kan zo als schoolvoorbeeld dienen hoe je zulke gebouwen energieneutraal kunt maken."

Op die manier wil Ondernemend Assen een kenniscentrum opzetten, waarbij ondernemers uit de regio Assen docenten met vakkennis aanleveren, maar ook materialen. "De verbeteroperatie die we uitvoeren op dit historische kazernecomplex kan dan landelijk gebruikt worden als voorbeeldproject", vertelt voorzitter Kor IJszenga van Ondernemend Assen.

Win-win situatie

Het offensief van het Asser bedrijfsleven richting Den Haag wordt ondersteund door tal van belangenorganisaties in de provinciehoofdstad. Het plan wat inmiddels richting Den Haag is gestuurd is mede ondertekend door Assen Sportstad, MKB Retail, de horeca, het Drents Museum, De Nieuwe Kolk, binnenstadsvereniging Vaart in Assen, de Vereniging Vastgoedeigenaren Assen Centrum, het Toeristisch Recreatief Platform, Wilhelminaziekenhuis Assen en werkgeversorganisatie VNO-NCW MKB Noord.

Belangrijkste doel van de missie, een duurzame kazerne realiseren, en de duizend militairen hier in Assen eindelijk weer goede huisvesting bieden. En intussen worden mensen opgeleid in restauratiebouw, installatietechniek en verduurzaming. "Het is een win-win situatie. De opleiding moet je in samenhang doen, en dus niet in plaats van de militairen hier, maar Defensie krijgt daarvoor weer knappe gebouwen terug."