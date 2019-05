Bewijs: de aardbeivlinder is terug in Hart van Drenthe

De aardbeivlinder is terug in natuurgebied Hart van Drenthe. Na de waarneming van een enkel vlindertje, zag boswachter Pauline Arends er gisteren een parend koppeltje. Opmerkelijk, want deze soort is zeer zeldzaam en neemt landelijk in aantal af.

Parende aardbeivlinders: 'Nog nooit gezien, fantastisch!'