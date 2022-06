Dit zijn de 13 succesvolste TT-coureurs aller tijden

7. John Surtees (6 overwinningen)

Eind jaren 50 is John Surtees de grote man in de 350 en 500 cc. Sterker nog, in de seizoenen 1958 en 1959 is hij onverslaanbaar. Vier jaar achter elkaar, van 1956 tot en met 1959 wint hij de 500 cc in Assen. In 1958 en 1960 wint hij ook de 350 cc.

Dat laatste jaar racet Surtees ook al in de Formule 1, waarna hij definitief overstapt op het racen met vier wielen. Hij is de enige coureur die zowel in de wegrace als in de Formule 1 wereldkampioen is geweest.

6. Carlo Ubbiali (7 overwinningen)

Een van de succesvolste coureurs in Assen is de Italiaan Carlo Ubbiali. Tijdens de eerste WK-race in 1949 doet hij mee in de 125 cc en wordt daar derde. Maar zijn grote jaren moeten dan nog komen.

Na verschillende podiumplekken in de 125 cc mag Ubbiali in 1955 voor het eerst de hoogste podiumplek beklimmen. Natuurlijk, in de door hem geliefde 125 cc-klasse. In 1958 en 1959 herhaalt hij dit. Zijn beste jaren in Assen zijn echter 1956 en 1960, als de Italiaan zowel de 125 cc als de 250 cc wint op zijn MV Agusta.

4. Mike Hailwood (9 overwinningen)

Mike Hailwood is met recht een legende. Niet alleen is hij negenvoudig wereldkampioen in de wegracerij; hij kent ook een vrij succesvolle carrière in de Formule 1.

Begin jaren 60 is de Brit ook erg succesvol op het TT Circuit. In 1961 wint hij voor het eerst, in de 250 cc. In 1967 kent hij zijn meest succesvolle TT met drie overwinningen op een dag. Dat doet hij in de 250 cc, 350cc en 500 cc.

4. Jim Redman (9 overwinningen)

Waar Mike Hailwood de zware klasses domineert, is in die jaren Jim Redman de koning in de middenklasses. De Rhodesiër (het huidige Zimbabwe) wint vier keer de 350 cc, drie keer de 250 cc, één keer de 125 cc en één keer de 500 cc.