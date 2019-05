Op pad in de Drentse natuur: bijenhouderijen

In Drenthe zijn negen bijenhoudersverenigingen waar imkers uit de provincie zich bij hebben aangesloten. Voor veel imkers is het houden van bijen een liefhebberij. Ze zijn dan ook graag bereid om belangstellenden te laten meekijken.Naast het Duurzaamheidscentrum in Assen ligt het bijenpleintje. Daar vind je informatie over honingbijen en over de wilde bij. In de bijenstal staan meerdere kasten met honingbij-volken. Imkers René en Joan van der Molen verzorgen deze bijen en geven workshops waarin je kennis maakt met het leven van de honingbij. Geef je op en kom naar de workshop van ei tot bij of leve de koningin! Jans ter Bork is voorzitter van de bijenvereniging Oosterhesselen. In Balinge houdt hij drie soorten bijen waaronder buckfastbijen , een kruising van verschillende ondersoorten van de Europese honingbij. Twee hectare heeft Ter Bork ingericht voor de bijen. Zodra alles in bloei staat, is dit een feest voor de bij en voor het menselijk oog. Een bezoek is mogelijk op afspraak.Het duurt nog even maar zet het vast in je agenda: op zaterdag 13 juli en zondag 14 juli vinden de Open Imkerijdagen plaats. Een mooie gelegenheid om een kijkje te nemen in het leven van de honingbij en van zijn verzorger, de imker. De bijenhouders vertellen over het houden van bijen en laten zien hoe het oogsten van honing gaat.