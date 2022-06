Kinderen Jan Ubels zijn nu campingbeheerders: 'Je moet niet als politieagent optreden'

"De familie doet dit zestig jaar", vertelt Jos over de TT-camping, die hij dit jaar samen met zijn zusje opent aan de Graswijk, ten zuiden van Assen. "We hebben alle materialen, alle spullen. Dus voor ons is het een geoliede machine die voor de TT langzaam op gang komt." Voor Marleen en Jos komen er weinig nieuwe dingen bij kijken. In hun jeugd hielpen ze vader Jan al mee op de camping.

In 1962 ontving Jan Ubels de eerste campinggasten. Zestig jaar later zijn de beheerders nieuw en heeft de familie Ubels na 25 jaar ook een nieuw plekje moeten vinden, want het was niet meer mogelijk om de camping aan de Europaweg te houden. "De gemeente heeft bij meerdere velden in Assen waar campings zaten, in beheer van Het Drentse Landschap, zorgen over natuur en dergelijke gehad. We hebben van de gemeente heel snel moeten schakelen. Daar willen we geen drama van maken."