Kinderen ontsnappen aan drama tijdens avondvierdaagse Westerbork

"Tijdens de avondvierdaagse loopt er over de Roessinghkamplaan een stoet kinderen, als er een auto heel hard komt aanrijden en langs de kinderen rijdt. Een van de begeleiders trekt de kinderen aan de kant en maant de automobilist om rustiger te rijden", vertelt een politiewoordvoerder.De spiegel van de auto raakt vervolgens de begeleider in zijn rug. "De begeleider wordt daarop een beetje boos en de automobilist luistert verder niet naar hem. Hij zet de auto in de achteruit en probeert met veel lawaai en snelheid weg te komen." Bij de kruising met het Westeinde moeten andere kinderen en een verkeersregelaar ook aan de kant springen.Vlak na het incident kan de politie de verdachte aanhouden. "De bestuurder is herkend, want hij is een inwoner van Westerbork. We hebben hem aangehouden en hij zit vast op de verdenking van poging tot doodslag", aldus de politiewoordvoerder.De automobilist wordt verhoord en dan moet gaan blijken wat hem bewoog tot zijn actie van gisteravond. De politie gaat vandaag ook aangiftes opnemen. "We hebben gisteren van iedereen contactgegevens genoteerd. Het is best een lange lijst mensen."Ook komt de wijkagent in actie. Hij gaat onder meer bij de scholen langs om over de gebeurtenissen van gisteravond te praten.Hilda van der Helm, die betrokken is bij de organisatie van de avondvierdaagse, is onder de indruk van de gebeurtenis. "De begeleiders en ouders zijn erg geschrokken. Ik heb het idee dat de kinderen er iets minder van hebben meegekregen. Gelukkig zijn er geen ongelukken gebeurd."Van der Helm vervolgt: "Het gaat om een 30-kilometerzone, dus er wordt over het algemeen rustig gereden. Dan komt er ineens zo'n auto aan. Hij reed vlak bij de kinderen langs en reed bijna over een van de ouders heen."Ondanks de gebeurtenis van gisteravond, gaat de avondvierdaagse gewoon door. "Vanavond komt de hele groep nog even bij elkaar en dan gaan we het er ook over hebben."