Inwoners Schipborg strijden bij rechter tegen natuurvergunning FestiValderAa

Vijf omwonenden van het FestiValderAa in Schipborg zijn naar de rechter gestapt omdat de provincie Drenthe de natuurvergunning van het evenement niet in wil trekken. Ze vinden dat het festival schadelijk is voor de natuur, maar de provincie is het daar niet mee eens.

De belangrijkste vraag tijdens de rechtszaak in Groningen vandaag: hoe groot is het effect van het festival op de natuur. Doorn in het oog van de omwonenden is een vlonder die geplaatst wordt over een heideveld aan de Heidesteeg.

'Vlonder beschadigt natuur'

De organisatie van het festival bouwt op die plek een vlonder om zo de natuur te beschermen. Er bovenop komen onder meer eettentjes. Maar volgens de omwonenden helpt de vlonder niet en raakt de heide er zelfs extra door beschadigd.

"We weten dat de kwaliteit van het gebied in 2004 op orde was", zegt ecoloog Henk Baptist, die de omwonenden vertegenwoordigt. "Sinds het begin van het festival is de kwaliteit van de natuur daar al erg teruggelopen. Het gebied moet door de vlonder worden beschermend, maar de planten komen in het donker te staan en worden platgedrukt."