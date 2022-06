Northern Talent Cup nieuwe overbruggingscompetitie voor Noord-Europees racetalent

De grootste wegracetalenten van Noord-Europa mogen dit jaar hun kunsten laten zien tijdens de TT Assen. In het bijprogramma op zaterdag en zondag wordt voor het eerst in de Northern Talent Cup gereden. En dat betekent voor de grootste talenten van Nederland dat een podiumplek haalbaar moet zijn.

Aan de start zullen onder meer Loris Veneman, Jurjen van Crugten, Rio Olofsen en Delano Greven verschijnen. "Zeker die eerste twee kunnen voor een podiumplek gaan", zegt KNMV-trainer Leon Bovee.

Tussenstap richting de top

"De Northern Talent Cup is door rechtenhouder Dorna in het leven geroepen om de stap van de nationale competities naar de Red Bull Rookies Cup of het Junior WK Moto3 te verkleinen", vertelt Bovee. "In deze competitie hebben verschillende landen startplekken, waaronder vier plekken voor Nederland. Financieel is dit voor veel coureurs beter te behappen dan de overgang naar Spanje."

Spanje is het beloofde land voor jong motortalent. Maar een plekje in een team van het Junior WK Moto3 betekent vaak dat coureurs zelf zo'n twee ton moeten investeren en dat is voor veel deelnemers een onmogelijke opgave.

Zelfde motor, zelfde gereedschap

"De Northern Talent Cup kun je vergelijken met de Red Bull Rookies Cup", legt Bovee uit. "Iedereen rijdt op dezelfde motorfiets van KTM, waar een soort crossblok onder ligt. Alle rijders hebben dezelfde banden, dezelfde gereedschapskist en kunnen gebruikmaken van dezelfde technische ondersteuning. Daardoor is het een spannend kampioenschap met close racing."

In het kampioenschap doen 25 coureurs mee, die op motoren rijden met een maximumsnelheid van rond de tweehonderd kilometer per uur. De deelnemers zijn tussen de 14 en 17 jaar. De naam van het kampioenschap dekt de lading niet helemaal, want aan de leiding van het kampioenschap gaat bijvoorbeeld de Hongaar Rossi Moor. Daarnaast doen er Duitsers, Belgen, Tsjechen, Zwitsers, Oostenrijkers en zelfs een Italiaan mee.

Overstapklasse

"Voor de Nederlandse wegracesport vind ik deze klasse erg belangrijk", zegt Bovee. "Op dit moment hebben we natuurlijk twee Nederlanders in het WK en dat voelt als luxe. Maar we moeten voor nieuwe aanwas blijven zorgen. Dit kampioenschap heeft misschien nog niet het niveau van het Junior WK, maar voor jongens die net overstappen van racen op kartbanen naar de echte circuits is dit een heel mooie klasse."

Of de Nederlandse jongens ook echt de GP's gaan halen, is nog de vraag. En dat heeft niet alleen met geld en kwaliteit te maken. "Loris en Jurjen hebben de potentie om door te groeien, maar wat als zij ineens letterlijk gaan groeien? Als Nederlanders worden wij nu eenmaal vrij groot. Dan is de stap richting de Supersport300 en het WK Superbikes misschien logischer dan richting de GP's."