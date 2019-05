Zorgen bij Drentse kippenboer over concurrentie uit Oekraïne

De Ronde heeft een Drents-Gronings kippenbedrijf, met stallen in onder meer Hooghalen en Spier. "In totaal hebben we 230.000 legkippen, die jaarlijks tussen de 70 en 80 miljoen eieren leggen", vertelt hij."Onze kippen hebben hier veel ruimte en hebben ook een legnest ter beschikking", legt De Ronde uit. "Dat is in Oekraïne niet verplicht. Onze kippen hebben allemaal nog snavels, en krijgen maagkiezel en stro. Dat hoeft in dat soort landen allemaal niet."De Ronde benadrukt dat hij niet tegen zulke regels is. "Ik denk dat er geen land ter wereld is waar alles zo op orde is als in Nederland", vindt hij. "Als de Nederlandse eisen niet aan andere landen worden gesteld, dan span je het paard achter de wagen. Straks verdwijnt de Nederlandse kippenboer."Volgens de Drentse kippenboer is de oplossing simpel. "Landen die niet volgens de Nederlandse regels produceren, zouden ook niet zomaar hun producten op onze markt moeten kunnen afzetten. En dat is wel wat er nu volop gebeurt."