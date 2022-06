'Buurtapp ontploft' na verzwegen komst TT-camping; gemeente trekt boetekleed aan

Meer dan 750 slaapgasten verwachten de beheerders van TT-camping Ubels in Assen deze week te verwelkomen. Dat wordt een dolle boel met geluidsoverlast, vrezen omwonenden. En wat hun nog het meest tegen de borst stuit: de gemeente heeft ze niet geïnformeerd over de komst van de logees, want de TT-camping Ubels is dit jaar verhuisd van de Europaweg naar de Grasdijk. Over twee dagen komen eerste gasten aan bij de camping.

Maar toen buurtbewoners van de Graswijk vandaag de eerste bordjes in hun straat zagen staan over de komst van de honderden slapers, konden zij hun ogen niet geloven. "Wij zijn hier absoluut niet blij mee", zegt omwonende Trijnie Strijk. "Als de gemeente ontheffing verleent aan de camping, moeten ze de buurt op de hoogte brengen, maar dat is niet gebeurd."

Volgens Strijk is de buurtapp ontploft met klachten over de handelswijze van de gemeente. Ze heeft daarnaast geprobeerd met organisatoren van de TT-camping in contact te komen, maar dat is vooralsnog niet gelukt.