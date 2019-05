Duizenden bijna vernietigde historische foto's online gezet

Bij de ruilverkaveling werd het land opnieuw ingedeeld. Boeren kregen kavels die dichter bij hun boerderij lagen. Oude sloten, wegen en boerderijen werden weggehaald en er werden nieuwe aangelegd. Daar was destijds lang niet iedereen blij mee.Rikus Haasken zat in de commissie van de ruilverkaveling Emmen-Zuid. De verkaveling duurde zo'n twintig jaar, tot 2012. "Het is een ingewikkelde puzzel. Je moet met emoties en historische achtergronden rekening houden."Het lastigst bij de ruilverkaveling is de boer zijn zin geven: "Elke boer vindt zijn eigen grond het best. Wat hij ervoor terugkrijgt, vindt hij altijd minder dan wat hij had."Veel van de ruilverkavelingsfoto's die nu zijn gepubliceerd werden gemaakt voor de werkzaamheden van de toenmalige Dienst Landelijk Gebied (DLG). Die dienst leidde de ruilverkaveling in goede banen.Dat de foto's nog bestaan, is te danken aan Fré Strating. Hij werkte bij de DLG ten tijde van de verhuizing van Assen naar Groningen in 2004. Tot zijn schrik lagen de stapels foto's in de container om te worden weggegooid.Nadat hij de geredde afbeeldingen in 2011 aan het Drents Archief doneerde, begon voor hem een monsterklus. Bij een groot deel van de foto's was onduidelijk waar ze waren genomen. Strating bracht het in kaart, dat was niet altijd eenvoudig: "Ik heb in Zuidlaren gezocht, terwijl ze in Havelte waren genomen", lacht hij.Uiteindelijk kon hij de locatie van vrijwel alle 4.000 foto's terugvinden. Daarvoor bladerde hij door oude boekjes, praatte hij met mensen uit het gebied en ging zelf de provincie door.Het hoogtepunt noemt Strating de ontdekking van de plek van een al lang gesloopte boerderij bij Geelbroek. "Die foto heeft me heel veel tijd gekost. Ik dacht: Die zal ik vinden! En ik heb hem uiteindelijk gevonden. Dat vond ik heel mooi." De boerderij herkende hij op een foto in een oud fotoboek over Hooghalen.Met de publicatie van de afbeeldingen zit er wat hem betreft een levenswerk op. "Het lijkt soms wel op werk", lacht hij. Strating begon aan de klus van het beschrijven van de foto's van zijn oud-werkgever toen hij met pensioen ging. "Ik sluit mijn werk nu pas écht af."