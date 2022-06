PI Veenhuizen wint prijs met aandacht voor kinderen van gevangenen

De penitentiaire inrichting in Veenhuizen (PI) staat in de schijnwerpers vanwege een initiatief waardoor er meer aandacht is voor kinderen van gedetineerden. Samen met de Hanzehogeschool Groningen heeft de gevangenis de zogeheten 'EuroPris Prison Achievement Award' gewonnen.

Uitgangspunt van de gezinsbenadering is dat er meer aandacht is voor kinderen van gedetineerden, met als doel onder meer het voorkomen van detentieschade bij kinderen van wie de vader vastzit en het doorbreken van bepaalde gezinssituaties.

Het is de eerste keer dat de prijs, waarvoor 24 kanshebbers waren, is uitgereikt. Deze werd vandaag door vestigingsdirecteur Marie-Anne de Groot in Sevilla in ontvangst genomen. "Een prachtige waardering voor een bijzonder initiatief", zegt ze. "Het is ook heel mooi en goed dat studenten letterlijk een kijkje kunnen nemen binnen de gevangenismuren en samen met ons personeel een rol kunnen spelen om het contact tussen kinderen en hun vaders, ondanks de detentie, zo goed mogelijk te houden."