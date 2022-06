TT ook vereeuwigd in theatervoorstelling: 'Want het betekent voor iedereen iets anders'

Het publiek reageerde wisselend op de theatrale toevoeging aan het TT-programma. "Ik vond het echt van toegevoegde waarde, want cultuur is zo belangrijk. Dit is een ontzettend mooi begin, zo op de maandag", vertelt een van de bezoekers. Een andere aanschouwer denkt daar iets anders over. "Dit is niets voor mij. Ik vind de andere activiteiten toch leuker."