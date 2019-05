'We vullen met twee à drie centimeter per uur'

"Er is nu nog weinig te zien. Dit duurt ongeveer twee weken. We vullen alleen overdag, als we aanwezig zijn. 's Avonds gaat de kraan gewoon uit. We vullen ongeveer met twee à drie centimeter per uur", vertelt uitvoerder Jan Roelof Strijks.In totaal is er 2,4 miljoen liter water nodig om de baden te vullen. Eerst is het zogenoemde doelgroepenbad aan de beurt, daarna volgen het 25 meter lange wedstrijdbad en het recreatiebad.Het speciale doelgroepenbad krijgt een beweegbare bodem, een klimwand, duikplank en een groot interactief scherm. Nog niet alle onderdelen zijn gemonteerd. "De materialen moeten de juiste temperatuur hebben en dan monteren ze het af", vertelt Strijks.De baden worden gevuld met leidingwater. Het komt via roosters in de bodem in het bad terecht. Ook gaat het nog langs een zandfilter.Voor Jan Roelof Strijks is het zijn eerste grote project in het Noorden. "Dit is een mooie klus en een heel mooie aanwinst voor de gemeente Emmen. Ik heb in het verleden nog geen projecten met zwembaden gedaan, maar wel andere grote projecten in het westen van het land."Soms is het hard werken, dat merkte Strijks vooral afgelopen zomer. "Het was toen ontzettend warm, toen hebben we wel echt last van de warmte gehad."Op dit moment lopen er nog zo'n vijftig mensen rond in het zwembad om alles op tijd klaar te krijgen. "We moeten het zwembad op 26 juli opleveren aan de gemeente. Medio september gaat het zwembad open, denk ik." De bouw van het nieuwe zwembadcomplex aan de Oude Meerdijk kost 18 miljoen euro.Wil je tijdens de bouw nog een kijkje komen nemen? Dat kan: op 15 juni tijdens de Dag van de Bouw.