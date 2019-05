Verdachte van moord op Marcel Hoogerbrugge blijft vastzitten

Volgens de rechtbank is de verdenking dat Hala E. (47) Hoogerbrugge heeft omgebracht stevig genoeg om haar voorarrest met negentig dagen te verlengen. Dat meldt een woordvoerster van het Openbaar Ministerie.Meer willen zowel het Openbaar Ministerie als de advocaat van E. voorlopig niet kwijt over de zaak, omdat het onderzoek nog loopt.De vrouw, die jaren terug in Hoogeveen woonde, werd eind augustus in haar huidige woonplaats Londen aangehouden en zat zeven maanden daar in voorarrest, omdat ze weigerde mee te werken aan uitlevering naar Nederland. Eind april ze besloot ze alsnog mee te werken, twee weken terug kwam ze aan in Nederland . Sindsdien wordt ze verhoord.De 49-jarige Marcel Hoogerbrugge werd op 20 december 2017 dood gevonden in zijn bovenwoning aan de Dr. Anton Philipsstraat in Hoogeveen. Zijn ouders vonden de ex-militair, nadat ze al een paar dagen niks van hem hadden gehoord. Hij bleek met grof geweld om het leven te zijn gebracht.Naar verwachting verschijnt Hala E. begin augustus voor het eerst in het openbaar voor de rechter in Assen.