Peter van der Vlag stopt ermee

De geboren Fries begon zijn profloopbaan in 1997 bij Veendam. Daarna speelde hij voor Go Ahead Eagles, Cambuur, opnieuw Veendam en Go Ahead Eagles, FC Emmen, FC Groningen en de laatste twee seizoenen weer bij Emmen. In totaal speelde hij 529 competitieduels in het profvoetbal."Ik kom op een leeftijd dat ik aan mijn toekomst moet denken. Mijn loopbaan is prachtig geweest en ik had zeker nog wel een jaar in deze rol willen doorgaan, maar de kans die ik nu krijg is te mooi om te laten lopen. Ja, ik blijf actief in de voetballerij, maar wat en waar ik iets ga doen mag ik nog niet bekend maken."