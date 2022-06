Tijdelijke woningbouw Beilen-West ‘zonde van laatste stukje groen’

'Bewoners mogen meedenken'

Voor het project trekt de gemeente 312.000 euro uit, waarvan een ton subsidie vanuit het Rijk. In een reactie aan de inwoners vertelt de gemeente dat rekening wordt gehouden met het groene karakter door onder andere te kijken naar de bebouwingsdichtheid en materiaalgebruik. "Volgens mij is daar met zichtlijnen zo een hele mooie invulling aan gegeven", vertelt de wethouder Dennis Bouwman tijdens de commissie ruimte en groen afgelopen dinsdag. "Bewoners mogen meedenken en we hebben vanaf het begin aangegeven dat we de bewoners betrekken bij de planvorming."

De omwonenden zien dat anders. Ze voelen zich helemaal niet betrokken en laten dat ongenoegen vanavond blijken. Onnes: "We hebben ingesproken, twee brieven geschreven, maar naar onze bezwaren wordt helemaal niet geluisterd. Of misschien wel geluisterd, maar in elk geval niet op gereageerd. Want wat zien we vanavond: het wordt al gepresenteerd als een voldongen feit. In hoeverre worden bewoners dan nog wel serieus genomen?"

Dat omwonenden het plan niet zien zitten is bekend bij de lokale bestuurders. Afgelopen dinsdag lichtte de wethouder dat toe: "Het is ingewikkelder op het moment dat het dicht bij huis komt. Dan is het ineens iets bezwaarlijker. Dat is wat we zien." Tegelijkertijd wijst de wethouder ook op de woningnood. "Die is dusdanig hoog. Dit zal niet de enige locatie zijn. Wat dat betreft is dit de eerste, maar zeker niet de laatste. Daarom is het belangrijk om dit nu goed op te pakken en te zorgen dat het er mooi uitziet."