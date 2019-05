Robijn huijs Assen vindt eindelijk nieuw onderkomen

De organisatie kan via een bruikleenovereenkomst gebruikmaken van het gebouw. "We krijgen straks de beschikking over een hele vleugel met vier spreekkamers, twee grote open ruimten die we kunnen inrichten als huiskamer en activiteitenruimte, een opslagruimte en nog een extra kamer", zegt Cees van der Boom van het Robijn huijs.Het inloophuis is vanaf juli elke dinsdag en donderdag open van 10.00 uur tot 16.00 uur. Het is de bedoeling dat het Robijn huijs in de toekomst vaker geopend is, maar dat hangt af van het aantal vrijwilligers.Het Robijn huijs zocht al langere tijd naar een nieuw onderkomen. Het inloophuis zit nu nog bij Flexible WorkPlace, maar moet daar vertrekken omdat het huurcontract afloopt.Het Robijn huijs biedt sinds 2016 kankerpatiënten en hun naasten de mogelijkheid tot persoonlijke gesprekken en lotgenotencontact. Daarnaast wil het ook ontspanning bieden in de vorm van bijvoorbeeld schilderen, bloemschikken, mediteren, mindfulness en yoga.