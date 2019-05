René Hake wordt trainer van Jong FC Utrecht

De uit Erica afkomstige Hake begon zijn trainersloopbaan bij de jeugd van FC Emmen. Via Jong FC Twente werd Hake in 2010 hoofdtrainer van de Drentse profclub. In 2012 nam Hake vroegtijdig afscheid van Emmen en ging hij als assistent van Ron Jans bij PEC Zwolle aan de slag. In 2015 werd de Drent assistent trainer van FC Twente, waar hij, na het ontslag van Alfred Schreuder hoofdtrainer werd. In 2017 onderging Hake hetzelfde lot als Schreuder. Na het ontslag bij FC Twente werd Hake coach van Cambuur.Met de Friese club is Hake nog in de race voor promotie naar de Eredivisie. In de halve finales van de play-offs treft hij De Graafschap. Pikant detail is dat zijn opvolger bij Cambuur, Henk de Jong, nu nog trainer is van de tegenstander.Jong FC Utrecht eindigde dit seizoen als nummer voorlaatst in de Keuken Kampioen Divisie. De beloften uit de Domstad werden dit seizoen getraind door Robin Pronk.