Wat vind jij: Het kabinet had er veel eerder voor moeten zorgen dat er genoeg gas is

De drie kolencentrales in Nederland mogen de komende tijd harder draaien. Daardoor hoeven gascentrales minder stroom te leveren. Met het gas dat daarmee bespaard wordt, kunnen de gasopslagen beter worden gevuld. Zo hoeven Nederlanders deze winter niet in de kou te zitten, hoopt het kabinet, die de maatregel gisteren aankondigde op een ingelaste persconferentie.

Er is nu nog geen gastekort, benadrukte minister Jetten (Klimaat en Energie), maar "het risico van niets doen is te groot". Ook kondigde de D66-minister een eerste niveau van de gascrisis aan.

Naast de kolencentrales meer ruimte geven, deed het kabinet een dringende oproep aan de industrie en huishoudens om zoveel mogelijk energie te besparen. Ook in de zomer kan iedereen daaraan bijdragen, bijvoorbeeld door de airconditioning minder vaak aan te zetten of korter te douchen. "Elke kuub gas telt", aldus Jetten. Het kabinet wijst daarnaast opnieuw op de voordelen van extra isolatie, waarmee het gasverbruik ook kan worden verminderd.

Grote gasverbruikers krijgen te maken met een tijdelijke gasbesparingsregeling. Het crisisplan stelt het kabinet daarnaast in staat de situatie op de gasmarkt nauwlettender te volgen, doordat energiebedrijven de overheid dagelijks moeten informeren over leveringen.

