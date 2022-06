Politie vindt na onderzoek geen bewijs voor 'needle spiking'

Er is in Nederland tot dusver geen bewijs gevonden dat iemand is gedrogeerd met een naald. Dat blijkt uit een onderzoek dat de politie uitvoerde onder ongeveer dertig mogelijke gevallen van het zogenoemde 'needle spiking', zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

Ook in Noord-Nederland zijn meerdere meldingen gedaan over needle spiking, zoals na het Mega Piraten Festijn in Borger. Een 17-jarige meisje uit Smilde voelde een prik in haar bil en werd kort daarna onwel. Maar dat het daadwerkelijk om needle spiking gaat, is niet bewezen. "In geen enkel geval is aangetoond dat er daadwerkelijk een stof is geïnjecteerd", concludeert de woordvoerder.