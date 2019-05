Schoonebeker vrijgesproken van verkrachting in soos

In de nacht van 17 december 2017 hadden de twee seks in een aparte ruimte in de soos. De man zei in de rechtbank dat hij niet wist dat het meisje 15 was. Ook zei hij dat hij niet heeft gemerkt dat ze niet wilde. "Als ze dat had gezegd, was het niet gebeurd."Het meisje deed in januari vorig jaar aangifte van verkrachting. Ze wilde helemaal geen seks met de man, maar hij was te sterk en ze kon hem niet stoppen, vertelde ze. "Vanbinnen schreeuwde ik om hulp, maar er kwam niks uit mijn mond. Ik deed mijn ogen dicht en wachtte tot het voorbij was."Er is volgens de rechtbank te weinig bewijs dat sprake was van dwang. Wel wordt de man veroordeeld voor ontucht, omdat hij seks had met een minderjarige. Hij moet 120 uur werkstraf uitvoeren en krijgt daarnaast drie maanden voorwaardelijke jeugddetentie. Ook moet hij het meisje 750 euro schadevergoeding betalen. Zij heeft veel last gehad van wat er in de soos is gebeurd.De zaak krijgt ook nog een staartje: haar broer, neef en twee andere mannen verschijnen begin juli voor de rechter, omdat ze de 23-jarige Schoonebeker begin 2018 in elkaar zouden hebben geslagen. Hij belandde in het ziekenhuis.