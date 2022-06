Burgemeester Emmen over asielopvang: 'Enige dwang richting gemeenten niet verkeerd'

Geen concrete oplossing uit Veiligheidsberaad

De voorzitters van de veiligheidsregio's kwamen gisteravond nog bij elkaar om te overleggen over een nieuw plan om de asielopvang in Nederland beter te organiseren. Er werd geen akkoord bereikt. Een van de knelpunten is de financiering. Gemeenten willen garanties, voordat zij zelf investeren om woningen geschikt te maken voor huisvesting van bijvoorbeeld statushouders.

Ook wringt het bij gemeenten op het gebied van personeel. Van Oosterhout: "Gemeenten hebben veel taken en daar komen dit soort taken nog eens bij. We merken in Drenthe dat het heel lastig wordt om ook hier handjes voor te vinden. Daarom zijn we voorzichtig met al te veel taken naar ons toe halen. Maar uiteindelijk moeten Rijk, provincies en gemeenten het met elkaar doen. Het gaat om een relatief kleine groep die een nette plek verdient in Nederland."

Eerdere noodhulp uit Emmen