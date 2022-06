Met de motor of auto naar de TT? Zet je navigatie uit en volg de borden

Het wordt tijdens het komend TT-weekend weer ouderwets druk op de wegen rond Assen. Rijkswaterstaat heeft daarom maatregelen genomen om al het verkeer in goede banen te leiden. Een van de belangrijkste adviezen: doe van vrijdag tot en met zondag rond Assen de navigatie uit en volg de instructies op borden en op zogeheten tekstkarren.

Motorrijders die vanaf de A28 en de N33 komen, moeten de speciale motorafrit 32 (Assen) nemen om bij het TT Circuit te komen. "Dat betekent dat motorrijders vanuit de richting Gieten (N33) en Hoogeveen (A28) in eerste instantie doorrijden tot aan de afrit 33 (Assen-West). Daar voegen ze uit, om vervolgens via de Balkenweg onder de A28 door te rijden en weer in te voegen tussen het verkeer dat uit de richting Groningen komt", schrijft Rijkswaterstaat.