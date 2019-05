'Ik ga als vrouw niet in een Dixi zitten plassen'

Voor Bouwmensen in Ruinen, een bouwopleiding voor Drenthe en Overijssel, reden om aan voorlichting te doen. Moeders en dochters werden uitgenodigd voor een high tea, voorlichting en een praktijkles.Tom Kloosterman is blij met een groep van zo'n veertig personen. "Meisjes kiezen toch liever niet voor de bouw. Het heeft een imago van mannen met grote handen. Lompe boeren. Maar dat is niet zo."En dus, zo zeggen ze bij Bouwmensen, moet je laten zien wat er mogelijk is. Inge is leerling van Stad en Esch. Ze is samen met haar moeder in Ruinen. "Twee jaar geleden in groep zeven ben ik een keer met iemand mee geweest. Toen dacht ik, dit is wat ik wil. Interieurontwerp en bouw."Inge is één van de weinige meisjes die kiest voor techniek. Merel Blaauw heeft die keuze al gemaakt. Ze doet de opleiding elektrotechniek in Zwolle en loopt stage bij een installateur in Meppel. "Ik kijk nu wat ik leuk vind in dit vak. Maar dat ik wat met mijn handen wil doen, dat wist ik wel."En dan is er nog het imago van een mannenbolwerk. Techniek is voor mannen met grote handen en stoere taal. Dat merkt Merel ook. "Je moet er wel tegen kunnen. Er worden weleens opmerkingen gemaakt. Maar daar kan ik wel tegen."Petra Posthuma - de Boer is samen met haar dochter in Ruinen. Zij deed de MTS en is nu projectleider in de bouw. Of haar dochter ook de bouw in wil, weet ze niet. "Maar ze heeft wel interesse."Ze herkent wel dat vrouwen hun best moeten doen om er in deze mannenwereld tussen te komen. "Toen ik nog wat jonger was, namen ze me niet serieus. Ze vroegen of ik de koffie kwam brengen of secretaresse kwam spelen."Bovendien denken mannen dat vrouwen er toch geen verstand van hebben. "Ze proberen alles op een kinderlijke manier uit te leggen. Maar gaandeweg merken ze dat je er verstand van hebt en nemen ze je wel serieus."En of de technieksector al ingesteld is op vrouwen, is maar de vraag. Handschoenen die veel te groot zijn. Zelfs bij het vinden van werkschoenen hebben meisjes moeite. "En ik ga zeker niet een Dixi in op een bouwwerkplaats", zo zegt Merel. "Die zijn zo vies."De opleiding voor bouwvakkers en timmermannen in Ruinen hoopt met deze acties meer meisjes te interesseren voor een baan in de bouw of in de techniek.Dat de moeders er bij betrokken worden heeft volgens Tom Kloosterman te maken met het feit dat moeders de meeste invloed hebben op hun kinderen bij het kiezen van een opleiding. "Daarom willen we laten zien wat we doen."