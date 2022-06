Zeearenden brengen voor het eerst een jong groot in Drenthe

Een paartje zeearenden heeft voor het eerst succesvol gebroed in Drenthe. Deze enorme roofvogels hebben een nest in een bos bij Veenhuizen. Daar is rond 10 mei een jong uit het ei gekropen.

Zeearenden zijn al wel vaker in Drenthe gezien, maar tot broeden was het nog nooit gekomen. "We hebben nu een zeearendenjong in Drenthe, geweldig!", zegt boswachter Corné Joziasse van Staatsbosbeheer in de Kop van Drenthe. Joziasse geeft aan dat de bossen bij Veenhuizen al een aantal jaren wordt bezocht door zeearenden, soms een enkele, soms een paartje. Waar nu precies een nest zit, houdt hij geheim.

Gevoelig voor verstoring

Het is een imposante vogel met een spanwijdte van ruim twee meter. Hij wordt niet voor niets 'de vliegende deur' genoemd. Ook al is het een forse verschijning, de zeearend is gevoelig voor verstoring. "De zeearend heeft rust nodig om het jong groot te brengen. Verstoring en onrust willen we voorkomen. We zijn zo blij met het eerste broedpaar, laten we daar heel zorgvuldig mee omgaan", aldus de boswachter. Om de dieren zo min mogelijk te verstoren is er zelfs voor gekozen het jong niet te ringen.

"Ze hebben een gebied uitgekozen dat al afgesloten is, daar hebben ze een hoge boom kunnen vinden en daar hebben ze een nest gebouwd. Het is een prachtig compliment voor dit natuurgebied. Zo blijkt ook nu weer dat afgesloten gebieden aantrekkelijk, zelfs noodzakelijk zijn voor dieren."

Ook al is het nest een groot bouwwerk, volgens Joziasse is het nauwelijks te zien. "Alleen met telescopen, en dan nog is het lastig te vinden. Bovendien is het afgesloten, je kan er niet naartoe." Wie het toch probeert riskeert een boete, er is extra beveiliging opgetuigd om de vogels zo goed mogelijk te beschermen. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zien er samen op toe dat het nest niet verstoord wordt en het jong naar verwachting eind juli veilig kan uitvliegen.