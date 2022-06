Podcast ValenTTino #2: De gloriejaren van Rossi

Het maakte voor Valentino Rossi niet uit in welke klasse hij reed. Overal domineerde hij. Dat deed hij als broekie in de 125cc, maar ook een klasse hoger lukt hem dat. In het jaar 2000 stapt hij over naar de 500cc, de koningsklasse (vanaf 2002 MotoGP geheten).

In z'n eerste jaar eindigt hij gelijk als tweede in het klassement. Een jaar later is het dan zover: z'n eerste kampioenschap op het hoogste niveau. Z'n eerste TT-winst in de koningsklasse laat nog tot 2002 op zich wachten. Daarna is Rossi 'los' in Assen. Hij wint de TT ook in 2004, 2005, 2007, 2009, 2013, 2015 en 2017.

Maar hoe word je de beste van allemaal? Dat is meer dan alleen hard rijden. En het is ook meer dan alleen een goede machine hebben. Je moet namelijk ook niet te lief zijn. "We weten van een aantal rijders dat ze klootzakken waren. Die staken dat ook niet onder stoelen of banken", zegt commentator Peter Bom. "Daar zaten ze ook niet mee. Rossi niet. Hij was het wel hoor, maar zonder dat het onderdeel was van een sluw marketingplan. Hij was een engeltje dat lachte, maar kon tegelijkertijd ook een lul zijn." Je moet het totaalpakket hebben. En dat had Rossi.

ValenTTino

Wat maakte Rossi zo'n succesvolle coureur en waarom lag de baan in Assen hem zo goed? En wat maakte hem zo populair op het Drentse circuit? In de podcast ValenTTino zoekt RTV Drenthe het antwoord op die vragen. In de komende afleveringen komen allerlei mensen aan bod: van oud-coureurs tot commentatoren en van fans tot Rossi's voormalig monteur. In de tweede aflevering gaan we terug naar de gloriejaren van Rossi's carrière.