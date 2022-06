Staatssecretaris over treinproblemen: 'Oproep om reis uit te stellen is onwenselijk'

Te weinig buschauffeurs en ook nog eens een hoog ziekteverzuim. En als er dan ook nog geen treinen rijden, dan is de kans op problemen groot. Dat was precies het geval op het traject Meppel-Groningen vorige maand.

Grote drukte bij het station in mei. Specifieker: grote groepen reizigers wachten op de bus. Soms moeten ze wel anderhalf uur wachten voordat er een bus komt. Soms zelfs nóg langer. Door werkzaamheden aan het spoor reden er van 7 tot en met 22 mei geen treinen tussen Meppel en Assen, en van 10 tot en met 19 mei geen treinen tussen Meppel en Groningen.

Dieptepunt is donderdag 12 juni. De NS komt met een 'negatief reisadvies': reizigers konden hun reis beter uitstellen. "Ik vind de oproep aan de reiziger om zijn of haar reis uit te stellen, of zelf zorg te dragen voor alternatief vervoer, onwenselijk", reageert Vivianne Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. "Het geheel voorkomen van hinder en extra reistijd bij werkzaamheden is niet mogelijk, maar de reiziger moet er wel op kunnen vertrouwen zijn of haar plek van bestemming te bereiken." Toch begrijpt ze de oproep van de NS die avond wel, vanwege een gebrek aan bussen. "Om bij de reiziger geen verwachtingen te wekken, die niet konden worden waargemaakt."

Te weinig buschauffeurs

De grote problemen zijn ontstaan door een tekort aan buschauffeurs. De NS klopt namelijk bij Transvision aan voor het vervangende busvervoer. Op 4 mei krijgt de NS te horen dat het bedrijf niet volledig kan voldoen aan de vraag van de NS. Vooral in de vroege ochtend en de late avonddiensten zijn er te weinig buschauffeurs beschikbaar. Al met al betekent het dat een kwart van de gevraagde bussen niet beschikbaar is.

De NS neemt daarop maatregelen bij de stations. Waar mogelijk worden extra toiletten, zitplaatsen en tenten geplaatst. En op de stations Assen, Groningen en Meppel komen oplaadpunten voor de mobiele telefoon. "Daarnaast heeft NS op verschillende momenten consumpties uitgedeeld aan wachtende reizigers", weet Heijnen.

Compensatie

De maatregelen vallen in het niet bij de kritiek op de lange wachttijden. Reizigersvereniging Rover vindt de problemen 'onacceptabel' en wil dat reizigers gecompenseerd worden. Een compensatie kunnen reizigers via de website van de NS aanvragen.

Als alternatieve route konden reizigers via Leeuwarden reizen. Heijnen: "Arriva heeft waar mogelijk langere treinen ingezet op de route Groningen-Leeuwarden, NS heeft dit gedaan op de route Zwolle-Leeuwarden. Wanneer de NS bij werkzaamheden adviseert gebruik te maken van een andere vervoerder, vind ik het gepast dat zij deze kosten ook vergoed." Dat gebeurt in dit geval ook. Aanvullend op de standaard compensatie heeft de NS besloten om eenmalig de hogere reiskosten via Leeuwarden te compenseren.

Beterschap

De NS heeft aan de staatssecretaris laten weten de afspraken met de externe leveranciers waar mogelijk te herzien om herhaling te voorkomen. Dit houdt in dat zij 100 procent van de benodigde diensten moeten vastleggen. Nu kon aan een kwart van de vraag van de NS niet worden voldaan.

Ook is de NS aan het kijken of het mogelijk is om bussen en buschauffeurs uit het buitenland in te zetten. "Maar ook hier geldt dat er krapte is in de markt."