Carnavalsfeest Barger-Compascuum op losse schroeven

Het achtkoppige bestuur van carnavalsvereniging 't Stiekelzwien is vorige maand opgestapt. De bestuursleden kunnen het werk niet langer aan. De zevenhonderd leden van de vereniging beslissen tijdens een extra ledenvergadering op 22 mei hoe het nu verder moet en wie de organisatie moet gaan leiden.Volgens Aad Sijtsma van het opgestapte bestuur kost het organiseren van het feest elk jaar meer tijd en energie. "Het regelwerk begint al in het voorjaar met de evaluatie. Daarna is het overleg met de horeca en de gemeente Emmen en andere belangrijke zaken. De meeste bestuursleden doen dit al ruim vijf jaar en zijn toe aan een andere uitdaging die minder tijd kost. Er moet dus een nieuw bestuur komen en snel ook. Als er voor de zomer geen nieuw bestuur is dan is er volgend jaar waarschijnlijk geen carnaval in Barger-Compascuum", aldus Sijtsma.Het oude bestuur is niet van plan het feest nog een keer te organiseren om de eventuele opvolgers tijd te geven zich in te werken. "Het is tijd voor een nieuwe, frisse start en daar moeten wij ons niet mee bemoeien. Vanzelfsprekend willen we altijd blijven meedenken, maar organiseren zit er niet meer in", aldus het vertrekkend bestuurslid en woordvoerder.