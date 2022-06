Even geen knipperende lampen, bonkende muziek en ronddraaiende attracties op TT-kermis

De TT-kermis betekent negen dagen lang lawaai, knipperende lichten en actie in de tent. Maar niet vandaag, op de prikkelarme middag. Vier uur lang was het rustig op het Veemarktplein in Assen, maar dat ging allerminst ten koste van de drukte.

De harten van kermisliefhebbers gaan sneller kloppen van de geluiden van het spookhuis, lichten van de breakdance en het gedraai van de draaimolen, maar dat geldt niet voor iedereen. De Stichting TT Week hield daarom een prikkelvrije middag, speciaal bedoeld voor mensen die gevoelig zijn voor prikkels, maar toch willen genieten van de kermis. Zo stond het geluid zachter, werden lichten gedimd en draaiden attracties langzamer.

Gratis in de draaimolen

De organisatie nodigde alle zorgaanbieders uit de regio Assen daarom uit om te genieten van een rondje over de rustige kermis. "Zo'n 570 mensen komen er vandaag. En met een keycord zijn ze herkenbaar, daarmee kunnen ze ook gratis in de attracties. Daarnaast zien de exploitanten dat ze een tandje zachter mogen rondraaien", vertelt organisator Sander Ten Bosch.

Stichting TT week vindt dat iedereen mag meeenieten van de kermis. "Wij vinden een inclusieve maatschappij belangrijk. Deze mensen hebben ook recht op een plek op de kermis. En als je dan de blije gezichten ziet als ze het terrein af lopen; daar doe je het voor."

Ballen gooien

Onder de genodigden waren ook Ken, Nathalie en Arjun, cliënten van Cosis in Assen. Ze zijn dol op de kermis en kunnen de hele middag genieten van de attracties. "Gezellig met mijn vrienden in de breakdancer, daar heb ik zin in", vertelt een blije Ken. Ook Nathalie en Arjun kunnen een glimlach niet onderdrukken.

Een beetje duizelig stappen ze uit de breakdancer. Op naar de volgende attractie. "Ballen gooien, dat ga ik nu doen", roept Nathalie. Arjun wil ondertussen het liefst overal tegelijk naartoe: "Ik ben nergens bang voor."

'Blije koppies'

Alle exploitanten op de kermis doen mee aan de middag. "Het is leuk om mee te werken aan deze dag. We gunnen het iedereen om van de kermis te genieten. En die blije koppies, dat is toch mooi?", zegt de kermisexploitant van het spookhuis.